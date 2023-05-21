نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر عقب مشاركته في القمة العربية .. الملك يغادر جدة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بن طلال ، مدينة جدة السعودية، عقب مشاركته في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في وداع جلالته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومندوب من المراسم الملكية.

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