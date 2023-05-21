الأردن : رجل يقتل زوجته طعنا في عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- توفيت سيدة اليوم الاحد جراء تعرضها للطعن في عمان .
وقال مصدر أمني : أقدم شخص على قتل زوجته بعد طعنها داخل منزلهما جنوب العاصمة اثر خلافات بينهما، إذ تم التحرك للمكان وأُلقي القبض عليه وضُبطت أداة الجريمة وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي .
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