نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بسبب صورة .. الأميران الحسين وابن سلمان يشعلان مواقع التواصل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- حازت الصورة التي جمعت الملك عبد الله الثاني وولي العهد الحسين بن عبدالله، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل القمة العربية التي عقدت أمس بجدة على إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل.

وعلق الناشطون على مسألة البروتوكولات المتبعة في حدث مماثل، فأشادوا بتواضع الأمير محمد بن سلمان، وفطنة الأمير الحسين بن عبدالله، الذي توجه عندما دعاه ولي العهد السعودي للمشاركة بالصورة البروتوكولية، إلى جانب والده بدلا من الوقوف على الجانب الآخر.

ولفت المغردون إلى أن الاحترام والمودة أهم من البروتوكولات، فيما تفاعل آخرون مع تصرف بن سلمان باعتبار أنه يدل على سرعة البديهة والتواضع.

وحاول الناشطون توقع الحديث الذي دار بين الأميرين، حيث قالت إحدى الناشطات إن "الأمير السعودي يوصي الأمير الحسين على رجوة".

والسعودية رجوة آل سيف، هي خطيبة ولي العهد، وسيعقد قرانهما في الأول من يونيو المقبل في حفل مهيب.

وكالات