الموكب التجريبي لزفاف ولي العهد يجوب شوارع عمان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- جابت بعض شوارع العاصمة عمان، عصر السبت، مركبات الموكب التجريبي لزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن الانتشار لرجال الأمن صباح اليوم على شوارع رئيسة في عمّان يأتي في إطار إجراء تمريني، تحضيراً لمسير موكب زفاف ولي العهد في الأول من حزيران المقبل.

وسيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر السامي الذي سيسلكه العروسان الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون.

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