الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدوليدعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ومؤسسات نظام بريتون وودز، لأنها تعكس موازين القوى بين الدول التي كانت سائدة في عام 1945.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في تصريحات له على هامش قمة مجموعة الدول السبع G7 القول : "الهيكل المالي العالمي، عفا عليه الزمن وغير عادل ".

وأضاف غوتيريش :" على خلفية الاضطراب الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد والنزاع في أوكرانيا، لم يعد هذا الهيكل قادرا على أداء وظيفته الأساسية كشبكة أمان عالمية".

وتابع غوتيريش :" حان الوقت لإصلاح كل من مجلس الأمن ومؤسسات بريتون وودز. في الواقع، هذه مسألة إعادة توزيع السلطة بما يتماشى مع حقائق عالم اليوم".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، دول مجموعة السبع إلى التخلي التدريجي عن طاقة الفحم بحلول عام 2030. ووفقا له، يتجه العالم نحو الاحترار العالمي بمقدار 2.8 درجة بحلول نهاية هذا القرن.

وقال غوتيريش: "من المرجح أن تكون السنوات الخمس المقبلة الأكثر سخونة خلال كل تاريخ المراقبة. النشاطات المناخية تعمل لكن من الواضح أننا تأخرنا عن الجدول الزمني".

وتابع غوتيريش: "برنامج التسريع الذي اقترحته يهدف إلى تعويض الوقت الضائع. ويدعو جميع دول مجموعة السبع إلى تحقيق انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ، وإلى البلدان النامية في أقرب وقت ممكن من عام 2050".