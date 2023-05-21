العالم اليوم - بالفيديو.. "أطرف رشوة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. "أطرف رشوة" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 07:19 مساءً - في مباراة "مصيرية"، لم يتردد المدرب سام ألاردايس في المزاح مع الحكم الرابع على طريقته الخاصة، حيث حاول "رشوته" بلقطة مضحكة خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الشوط الأول من لقاء ليدز يونايتد ووستهام، المصيري بالنسبة لليدز الذي يصارع لتجنب الهبوط من "البريميرليغ"، رصدت الكاميرا لقطة طريفة للمدير الفني المخضرم للفريق سام ألاردايس.

وخلال وقوفه على خط المدربين وهو يوجه لاعبيه، عثر ألاردايس على عمله بقيمة 5 جنيهات إسترلينية على أرض الملعب، فالتقطها ثم توجه للحكم الرابع، وحاول وضعها في جيبه، في تمثيل لعملية "رشوة".

الحكم الرابع تفاجأ بتصرف ألاردايس ثم "رفض الرشوة" ضاحكا، بينما عاد ألاردايس "بالفكة" وهو يضحك مع مساعده التدريبي.

وانتشرت لقطة "الرشوة" المضحكة على منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد البعض بروح المدرب المرحة، رغم حساسية المباراة التي يخوضها فريقه.