العالم اليوم - "نلتقي مثل الرجال".. صحفي روسي يوجه "تحديا غريبا" لزيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر "نلتقي مثل الرجال".. صحفي روسي يوجه "تحديا غريبا" لزيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 07:19 مساءً - اعتاد صحفي روسي شهير على مهاجمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه زاد الجرعة مؤخرا، فدعاه إلى "اللقاء وجها لوجه من أجل العراك وتصفية الحساب" بحسب قوله، وهو ما خلف سخرية وتفاعلا واسعين على المنصات الاجتماعية.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن الصحفي الروسي فولوديمير سولوفيوف، دعا رئيس أوكرانيا إلى الشجار، مقترحا بذلك أسلوبا قديما لتسوية النزاعات يعود إلى قرون، وهو أن يلتقي شخصان وجها لوجه حتى تكون الغلبة لواحد منهما عبر العراك المباشر.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطعا للصحفي على قناة "روسيا 1" الحكومية وهو يوجه الرسالة لزيلينسكي، فيما اعتاد على وصفه بأقذع النعوت.

وذهب الصحفي الروسي إلى أبعد من ذلك، فزعم أن زيلينسكي يشاهد برنامجه على نحو منتظم، وهو مغتاظ مما يقدمه، حتى إنه أوعز لمدير مخابراته العسكرية كيريلو بودانوف، بأن يقتله، أي سولوفيوف.

ولتسوية هذا الخلاف "المزعوم"، اقترح الصحفي الروسي وهو يتحدث بنبرة "جدية"، أن يلتقي به زيلينسكي قائلا: "دعنا نلتقي رجالا ونترك الخوف جانبا. لديك سلاحك ولدي سلاحي".

وأسهب الصحفي الروسي في سب زيلينسكي، متحدثا عن "تدمير منظومة باتريوت الأميركية" بحسب قوله، بينما كان رئيس أوكرانيا في اليابان لحضور مجموعة السبع من أجل حشد المزيد من الدعم العسكري والمالي لبلاده.