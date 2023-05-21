العالم اليوم - قوات الدعم السريع ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 07:19 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، ترحيبها بتوقيع اتفاق مع الجيش، بشأن وقف إطلاق نار قصير الأجل في السودان، وترتيبات إنسانية تسمح بوصول المساعدات لمئات الآلاف من المحتاجين.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها "ملتزمة تماما" بوقف إطلاق النار.

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