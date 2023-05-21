القاهرة الإخبارية- مستشار أبو مازن: انتهاكات إسرائيلية يومية للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الرئيس الفلسطينى، اليوم الأحد، إن هناك انتهاكات إسرائيلية يومية للمسجد الأقصى، موضحا "مستمرون فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأدانت الرئاسة الفلسطينية، فى وقت سابق اليوم الأحد، اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، لباحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى المبارك، بجانب عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وتعد هذه المرة الثانية التى يقتحم فيها بن جفير باحات المسجد الأقصى، منذ توليه منصب وزارة الأمن القومى، حيث وصل فى ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، بعدما سمحت الأجهزة الأمنية باقتحام الأقصى.