الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت الأمم المتحدة، مساء اليوم الأحد، بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار فى السودان، مؤكدة أنه على الأطراف السودانية السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلن الجيش السودانى، فى وقت سابق اليوم الأحد، توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار فى جدة، وذلك تقديرًا لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفًا على المواطنين. وقال الجيش السودانى إن الاتفاق يشمل فقط الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وإجراءات حرية تنقل المدنيين. ويشهد السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضى، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وفرار الملايين من المدنيين.

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