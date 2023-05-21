عاجل.. القاهرة الإخبارية: ستة قتلى بهجوم مسلح فى مدينة سياحية فى الإكوادور

جدة - نرمين السيد - وسادت فى الإكوادور، منذ الأربعاء الماضى، حالة من التوتر الشديد، بعد إعلان رئيس الجمهورية، غيّيرمو لاسّو، حلّ البرلمان، عشية الجلسة التى كان من المقرر أن يُناقش فيها اقتراح تقدمت به الأحزاب المعارضة لعزله من منصبه، بتهمة تسهيله الفساد، وغضّ الطرف عن مخالفات جسيمة ارتكبتها شركات تربطه بها مصالح مالية.

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