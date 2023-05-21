الأردن الثالث عربيا للعام الحالي حسب مؤشر العناية الصحية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 09:00 مساءً - دوت الخليج :- احتل الأردن المركز الثالث عربيا للعام الحالي، و46 عالميا، حسب مؤشر العناية الصحية لموقع numbeo العالمي المتخصص ببيانات جودة الحياة في العالم. كما أحتلت تايوان المركز الأول عالميا في جودة العناية الصحية، تلتها كوريا الجنوبية. وأحتلت اليابان المركز الثالث من قائمة تشمل 94 دولة.

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