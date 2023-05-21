العالم اليوم - تحقيق في "تسمم محتمل" لروسيتين في ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر تحقيق في "تسمم محتمل" لروسيتين في ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 09:22 مساءً - قالت الشرطة الألمانية إنها تحقق في احتمال تعرض روسيتين تعيشان في المنفى للتسمم وكانتا من بين من حضروا مؤتمرا في برلين عقده المعارض الروسي، ميخائيل خودوركوفسكي، في نهاية أبريل الماضي.

وأفادت شرطة برلين لـ"رويترز"، أنه "تم فتح تحقيق" بعدما قالت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية نقلا عن موقع "أيجنتسفا" الروسي للصحافة الاستقصائية، إن امرأتين أبلغتا عن أعراض تشير إلى احتمال إصابتهما بالتسمم.

ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل وأشارت إلى أن التحقيقات جارية.

وذكرت تقارير إعلامية أن إحداهما تعمل صحفية، وأن أعراضها ربما ظهرت بالفعل قبل المؤتمر الذي أقيم يومي 29 و30 أبريل، وتوجهت إلى مستشفى شاريتي في برلين.

والثانية اسمها ناتاليا أرنو وتدير مؤسسة روسيا الحرة، وهي منظمة غير حكومية، وكتبت على صفحتها في "فيسبوك" أنها اكتشفت أن باب غرفتها بالفندق ترك مواربا.

وأضافت: "استيقظت في الخامسة صباحا وأنا أعاني ألما حادا وأعراضا غريبة".

وتتحدث تقارير غربية عن تعرض معارضين للكرملين لهجمات بمواد سامة داخل روسيا وخارجها، في السنوات القليلة الماضية.

وتلقى زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في روسيا ثم في ألمانيا العلاج، مما أظهرت تحاليل مختبرات غربية أنها محاولة لتسميمه بغاز الأعصاب في سيبريا عام 2020.

وتنفي الحكومة في موسكو هذه الاتهامات.

وعاد نافالني طوعا من ألمانيا إلى روسيا في 2021، وألقي القبض عليه في يناير من ذلك العام وهو مسجون منذ هذا الحين.