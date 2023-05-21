العالم اليوم - ولي عهد أبوظبي يصل ماليزيا في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 09:22 مساءً - وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى كوالالمبور، الأحد، في زيارة رسمية إلى ماليزيا.

وكان في استقبال ولي عهد أبوظبي، ولي عهد بهانج الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، ووزير الخارجية الماليزي السيناتور زمبري عبد القادر. وتأتي هذه الزيارة في إطار "الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف القطاعات الحيوية، وخصوصا في مجال التبادل التجاري وقطاع الطاقة"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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