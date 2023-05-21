الخزانة الأمريكية: أول يونيو موعد نهائى حتمى لا رجعة فيه لرفع سقف الدين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مجددا أن الأول من يونيو المقل لا يزال "موعدا نهائيا حتميا" لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الفيدرالى، فى ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو المقبل موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.





وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، إنه سيكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس فى رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة. يأتى هذا فى وقت من المقرر فيه أن أن يتحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى من أجل تحريك الجمود الذى أصاب مفاوضات رفع سقف الدين.

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