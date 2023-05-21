حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين خلال " ايار "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت إدارة الجسور عن حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين خلال شهر ايار . وتاليا التفاصيل : #الاغلاقات_الجزئية لجسر الملك حسين خلال شهر #أيار ل عام 2023

#الأخوة_المسافرين سيتم التعديل على حركة القدوم والمغادره

والشحن في جسر الملك حسين ليوم #الخميس الموافق

25/5/2023 وكالتالي : #المغادرين_العرب : يستمر عمل الجسر يوم الخميس الموافق

25/5/2023 و لغاية الساعه (12:30) ظهرا. #المغادرين_الدبلوماسيين_VIP : يستمر عمل الجسر يوم

الخميس لغاية الساعه (13:00). #الشحن : تبدأ حركة الشحن عند الساعه (7:00) صباحا وتنتهي عند الساعه (10:30) صباحا. #تعود حركة المسافرين إلى وضعها الطبيعي يوم الجمعه الموافق

26/5/2023 وكما هو معمول به بالجسر.

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