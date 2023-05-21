العالم اليوم - رئيس وزراء اليونان يعلن فوز حزبه في الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 11:20 مساءً - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، الأحد، قائلا إن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم.

وأظهرت النتائج الأولية الرسمية، الأحد، أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد. وقال ميتسوتاكيس: "نتائج الاقتراع حاسمة. إنها تظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كي يحكم".

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