عاجل.. القاهرة الإخبارية: زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقى وقت سابق، كانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أعلنت أن الزلزال جاء على عمق عشرة كيلومترات، وأعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامى فى كاليدونيا الجديدة وفيجى وفانواتو، وذلك اتباعًا للنظام الأمريكى.

وأشار مركز التحذير من موجات التسونامى فى المحيط الهادى، إلى أن تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال، مناشدًا السكان فى المناطق المهددة بتوخى الحذر.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المركز فى بيانه إنه "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامى خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".