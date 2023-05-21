القاهرة الإخبارية.. رئيس وزراء اليونان يعلن فوز حزبه بالانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، فوز حزبه فى الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، قائلًا إن لديه تفويضًا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأظهرت النتائج الأولية الرسمية، اليوم، أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس فى طريقه لتحقيق انتصار كبير فى الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد. وقال ميتسوتاكيس: "نتائج الاقتراع حاسمة، إنها تظهر أن حزب الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كى يحكم".

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