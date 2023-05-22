وذكر مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن مجموعات من الميليشيا المتمردة -حسب البيان- اقتحمت أمس سفارتى باكستان وقطر وأتلفوا ونهبوا المقرين، بما فى ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة رصدت عمليات هروب كبيرة للميليشيات المتمردة نحو الغرب على متن مئات العربات بأنواع مختلفة، وجميعها محمل بالمنهوبات.
وأفاد أن الموقف العملياتى مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع الميليشيا المتمردة بأجزاء من العاصمة.
وقال الناطق باسم الجيش السودانى إن: "قواتنا مستمرة فى متابعة نشاطات العدو داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أى متغيرات".
وناشد الجيش السودانى، المواطنين بتفادى أماكن أى اشتباكات لقواتنا مع المتمردين والحرص على تجنب الاقتراب من أى أجسام معدنية غريبة حرصًا على سلامتهم.
وجدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية عفوه عمن يهجر صفوف التمرد ويبلغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية قائمًا، معربًا عن أمله أن يستفيد منه أفراد الميليشيا المتمردة قبل فوات الأوان.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السوادنى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش السودانى: وجهنا ضربات لتجمعات المتمردين ودمرنا عددا كبيرا من العربات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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