الجيش السودانى: وجهنا ضربات لتجمعات المتمردين ودمرنا عددا كبيرا من العربات

جدة - نرمين السيد - وجّه الجيش السودانى ضربات لتجمعات من الميليشيا المتمردة فى شمال ووسط بحرى وجنوب العاصمة الخرطوم نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى من المتمردين، فضلًا عن تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات بالذخائر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وذكر مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن مجموعات من الميليشيا المتمردة -حسب البيان- اقتحمت أمس سفارتى باكستان وقطر وأتلفوا ونهبوا المقرين، بما فى ذلك السيارات الدبلوماسية، كما قاموا اليوم بنهب وتدمير مجمع إدارات جامعة النيلين.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة رصدت عمليات هروب كبيرة للميليشيات المتمردة نحو الغرب على متن مئات العربات بأنواع مختلفة، وجميعها محمل بالمنهوبات.

وأفاد أن الموقف العملياتى مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع الميليشيا المتمردة بأجزاء من العاصمة.

وقال الناطق باسم الجيش السودانى إن: "قواتنا مستمرة فى متابعة نشاطات العدو داخل وخارج العاصمة وبكامل الجاهزية للتعامل مع أى متغيرات".

وناشد الجيش السودانى، المواطنين بتفادى أماكن أى اشتباكات لقواتنا مع المتمردين والحرص على تجنب الاقتراب من أى أجسام معدنية غريبة حرصًا على سلامتهم.

وجدد القائد العام للقوات المسلحة السودانية عفوه عمن يهجر صفوف التمرد ويبلغ لأقرب قيادة أو وحدة عسكرية قائمًا، معربًا عن أمله أن يستفيد منه أفراد الميليشيا المتمردة قبل فوات الأوان.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السوادنى والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.