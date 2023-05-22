العالم اليوم - الجيش السوداني يتهم "الدعم السريع" باقتحام السفارة القطرية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 01:19 صباحاً - اتهم الجيش السوداني مجموعات من قوات الدعم السريع باقتحام سفارتي قطر وباكستان مشيرا إلى أنه تم إتلاف ونهب المقرين بما في ذلك السيارات الدبلوماسية، بالإضافة لعمليات النهب التي شملت مجمع إدارات جامعة النيلين.

وقال بيان، صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع المليشيا المتمردة بأجزاء من العاصمة القومية.

وأضاف البيان أن وحدات عسكرية وجهت ضربات لتجمعات من قوات الدعم السريع في شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات ZS محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من قوات الدعم السريع.

ووفقا للبيان فقد "جرى رصد عمليات هروب كبيرة لقوات الدعم السريع نحو الغرب على متن مئات العربات بأنواع مختلفة، وجميعها محمل بالمنهوبات."

وناشد البيان المواطنين السودانيين بتفادي أماكن الاشتباكات والحرص على تجنب الاقتراب من أي أجسام معدنية غريبة حرصاً على سلامتهم.

وجدد البيان تصريحات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان بالعفو عن المنشقين عن صفوف قوات الدعم السريع قبل فوات الأوان.

الدعم السريع يرحب بالهدنة

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع، الأحد، ترحيبها بتوقيع اتفاق مع الجيش، بشأن وقف إطلاق نار قصير الأجل في السودان، وترتيبات إنسانية تسمح بوصول المساعدات لمئات الآلاف من المحتاجين.