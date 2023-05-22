العالم اليوم - مبابي يقرب سان جيرمان لرقم قياسي جديد وأعتاب التتويج بالدوري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 01:19 صباحاً - أصبح باريس سان جيرمان على أعتاب التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 11 وهو رقم قياسي بعدما أحرز كيليان مبابي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على أوكسير المتعثر.

وهز مبابي الشباك مرتين في أول ثماني دقائق ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 84 نقطة متقدما بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل جولتين من النهاية.

ويتفوق حامل اللقب بفارق كبير من الأهداف أيضا.

ويكفي فريق المدرب كريستوف جالتييه التعادل أمام مضيفه ستراسبورج السبت المقبل لحسم اللقب.

ويملك أوكسير 34 نقطة في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط ويحل ضيفا على تولوز في الجولة قبل الأخيرة.

وافتتح مبابي التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة وبعد ذلك بدقيقتين عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 مترا بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين متقدما بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

ولم يستسلم أوكسير وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.

وقلص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني محرزا هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.

وفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة بينما اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة من مبابي وتألق حارسه دوناروما الذي أنقذه عدة مرات.