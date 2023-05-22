روسيا: عقوبات مجموعة السبع ضد موسكو أثارت أزمة غذاء وطاقة بالعالم

جدة - نرمين السيد - أكدت الخارجية الروسية أن العقوبات التى فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة فى العالم، وأن الدول المحتاجة تعانى من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.





وقالت الوزارة فى بيان عن نتائج القمة: "أصبحت آلية ضغط العقوبات الجماعية التى أنشأتها مجموعة السبع، سببا فى أزمة الغذاء والطاقة العالمية.. الدول الأكثر احتياجا تعانى من العوائق التى أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية". وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن النتيجة الرئيسية للقمة، هى مجموعة تصريحات مشبعة بمقاطع معادية لروسيا والصين.

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