أوكرانيا:د فعنا القوات الروسية للخلف 700 متر بالقرب من باخموت

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الخدمة الصحفية للواء الهجوم الثالث التابع للقوات البرية الأوكرانية قوله إنه تم تطهير المنطقة القريبة من باخموت التى يبلغ عرضها 1730 مترا وعمقها 700 متر، مما دفع القوات الروسية إلى التراجع.

وأشار اللواء الأوكرانى إلى أنه خلال محاولة القوات الروسية إعادة الاستيلاء على المواقع التى استعادتها القوات الأوكرانية سابقا، تدمرت وحدات تابعة للواء 72 الروسي.

وأفاد اللواء أنه خلال معارك الأمس وحدها، تم القضاء على 23 فردا من القوات الروسية، وجرح أكثر من 40 أثناء القتال. كما تم تدمير المعدات العسكرية الروسية، بما فى ذلك الدبابات.

وعلى صعيد متصل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية فى اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفاديفيكا ومارينكا، حيث وقعت 24 معركة نارية فى تلك المناطق، مشيرة إلى أن بلدتى باخموت ومارينكا فى منطقة دونيتسك لا تزالا فى بؤرة الأعمال العدائية.

وأضافت الهيئة أنه فى المجموع ، نفذ الجيش الروسى أربع ضربات صاروخية و 45 غارة جوية ، بالإضافة إلى أكثر من 30 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ، مما أدى إلى تدمير وإتلاف المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.