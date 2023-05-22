العالم اليوم - انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 02:16 صباحاً - انطلق صاروخ في مهمّة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركيّة إلى محطّة الفضاء الدوليّة مع طاقم يضمّ أوّل سعوديَّين أحدهما امرأة.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقلّ ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركيّة، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر.