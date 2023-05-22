مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الديمقراطية الجديدة يتقدم فى انتخابات اليونان

جدة - نرمين السيد - قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن حزب الديمقراطية الجديدة حقق فوزا فى انتخابات اليونان، إذ أنه جرى فرز نحو 63 بالمائة من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية التى عقدت اليوم الأحد.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الجمهورية الجديدة حصل حتى الان على نسبة 41 بالمائة بعد أن حصد 145 مقعد فى البرلمان اليونانى المؤلف من 300 برلمانى.

وتابع، أنه وفق النتائج الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية اليونانية، فإن استطلاعات الرأى لم تكن تتوقع تصدر حزب الديمقراطية الجديدة والتى منحته نحو 36 بالمائة فقط.

وذكر عبدالستار بركات، أنه بالرغم من حصول حزب الديمقراطية الجديدة على هذه النسبة إلا أنه لا يستطيع تشكيل حكومة حيث أنه يريد أن يحصل على 150 مقعد + 1.

كما أضاف، أنه وفق المحللين والمتابعين اليونانيين، فإنه فى حال فور حزب النصر وهو الحزب الجديد ربما يحدث تحالف مع حزب الديمقراطية الجديدة وفى تلك الحالة يمكن له تشكيل حكومة حيث ان هذا التحالف يشكل أغلبية.

وأشار إلى أنه وفق القانون اليونانى، فإن الشعب ينتظر رئيسة الجمهورية تعطى رئيس الوزراء التفويض بتشكيل حكومة.