العالم اليوم - انقطاع خدمات انستغرام عن أكثر من 98 ألف مستخدم

انتم الان تتابعون خبر انقطاع خدمات انستغرام عن أكثر من 98 ألف مستخدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 03:22 صباحاً - قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستغرام التابع لشركة ميتا انقطعت عن 98 ألف مستخدم.

ويرصد موقع داون ديتكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انقطاع خدمات انستغرام عن أكثر من 98 ألف مستخدم .. في رعاية الله وحفظة