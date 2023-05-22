الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق من الاستفزازات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأكدت، اليوم الاثنين، أن واشنطن تشعر بانزعاج بالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم فى مستوطنة "حومش" بشمال الضفة الغربية. وتابعت، القرار لا يتوافق مع التزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة بايدن. وقال ماثيو ميلر، المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان، إن الخطوة لا تتماشى مع الالتزامات الإسرائيلية لدى الإدارات الأمريكية، وإن زيادة الاستيطان فى الضفة الغربية، تُمثل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

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