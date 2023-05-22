العالم اليوم - روسيا تحذر الغرب من عواقب تزويد كييف بمقاتلات "إف 16"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 05:16 صباحاً - حذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا مشيرا إلى أنه سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي في الصراع.

وأضاف في التصريحات التي نشرت على قناة السفارة على تطبيق تيليغرام أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم سيعد هجوما على روسيا.

وحذر أنتونوف واشنطن بالقول: "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي (على أي هجوم من هذا النوع)".

عواقب مهولة

وكانت قد نقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي القول إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16. وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع الجمعة إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".

وأضاف "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".