استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم بلاطة بنابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان مقتضب، أن الشاب محمد بلال زيتون (٣٢ عامًا) ارتقى برصاص الاحتلال لدى اقتحامها للمخيم.
وقالت مصادر فى "نابلس" إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية، وتواصل حصاره وتمنع وصول مركبات الإسعاف إلى داخله، فيما وصف شهود عيان الاقتحام بأنه كبير.
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