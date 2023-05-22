كوريا الجنوبية تؤكد نيتها مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واجتمع الرئيس يون اليوم الأحد بنظيره الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة دول مجموعة G7 فى مدينة هيروشيما اليابانية، لمناقشة الوضع فى أوكرانيا وسبل دعمها.

وأعرب يون لزيلينسكى عن تقدير كوريا الجنوبية للحرية والتضامن الدولى والنظام الدولى القائم على الأعراف، وأكد تضامن بلاده مع أوكرانيا.

ونوه الرئيس يون بأن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل تقديم المساعدات اللازمة لأوكرانيا، فى مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وألمح يون إلى أن بلاده ستبذل جهودها لتوفير الإمدادات التى تحتاجها أوكرانيا بسرعة، مثل معدات إزالة الألغام ومركبات الإخلاء فى حالات الطوارئ.

واتفق الرئيسان على الحاجة للتعاون الثنائى بين البلدين لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وتقديم الدعم باستمرار لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية فى مشروع إعادة الإعمار فى أوكرانيا.

وبدوره، أعرب زيلينسكى عن امتنانه للحكومة الكورية الجنوبية، "لدعمهما وتأييدها حرية الشعب الأوكرانى من خلال التضامن مع العالم الحر، معربا عن أمله فى توسيع التعاون مع كوريا الجنوبية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا وتحقيق السلام".