ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال لمُخيم نابلس إلى 3

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المستمر لمخيم "بلاطة" شرق نابلس، بشمال الضفة الغربية، إلى ثلاثة شهداء، إضافة إلى ثلاث إصابات أخرى إحداها خطيرة.





واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم بلاطة فى الساعات الأولى من صباح اليوم وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذى أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الاقل بجروح إحداها حرجة. وقال شهود عيان فى المخيم، إن قوات الاحتلال تنشر قناصتها فوق بعض المنازل، وتمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء الإصابات، ووثق هؤلاء شهاداتهم بمقاطع فيديو نشروها بشكل مباشر على الإنترنت. واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل فى المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا. وبارتقاء الشبان الثلاثة فى مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين منذ بداية العام الجارى إلى 156 شهيدا, 36 منهم فى قطاع غزة وبينهم 26 طفلا.

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