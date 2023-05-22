العالم اليوم - بالفيديو.. قيلولة لثعبان ضخم في "الدُّرج" تثير رعب الموظفين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قيلولة لثعبان ضخم في "الدُّرج" تثير رعب الموظفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 08:16 صباحاً - في حادثة غريبة، استدعي مروض الحيوانات، ستوارت ماكنزي، إلى أحد المحال في أستراليا، بعد اكتشاف ثعبان ضخم في درج أحد الموظفين.

وفي مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، يظهر الثعبان المرقط مختبأ في درج أحد المكاتب.

وقال ماكنزي إن الثعبان كان على ما يبدو نائما في الدرج طوال اليوم بينما كان الموظفون يعملون في المكتب.

ويُظهر الفيديو ماكنزي وهو يضع الثعبان بعناية في كيس ويطلقه في منطقة برية.