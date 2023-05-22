جدة - نرمين السيد - وقال لى البالغ من العمر 71 عاماً: "أشعر بشكل عام أننى فى وضع جيد، ولكن أطبائى نصحونى بالعزل الذاتى حتى تحسن وضعيتى". ووصف الأطباء لرئيس وزراء سنغافورة دواء بكسلوفيد، وهو دواء مضاد للفيروسات. وذكر لى أنه تلقى الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا فى نوفمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس وزراء سنغافورة بـ كورونا للمرة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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