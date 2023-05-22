جوتيريش يحذر: التقدم بمجال صحة الإنسان فى خطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال الافتتاح السنوى لجمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إن متوسط العمر فى العالم ارتفع بنسبة 50 فى المائة كما انخفضت نسبة وفاة الرضع بنسبة 60 فى المائة خلال ال30 عاماً الماضية، وهى ما تعكس التحسن فى مجالات الصحة، بحسب موقع الأمم المتحدة على الانترنت.

وأضاف خلال افتتاح الجمعية التى تعد هيئة صنع القرار فى منظمة الصحة العالمية، أن الصحة العالمية ولدت من روح التعاون، مما أدى إلى تحسينات كبيرة فى صحة الإنسان.

لكنه أشار إلى أن التقدم الذى تحقق فى خطر، بسبب الحروب والصراعات التى تهدد الملايين، وبسبب أزمة المناخ.

وقال إن كوفيد قد توقف، لكنه أدى إلى التراجع عن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030