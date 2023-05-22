إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال واعتقال 3 فى جنين

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت مواطنين.
وأضافت القناة أن مواجهات دارت بين الشبان فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق من المدينة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح فى وجهه بشظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى جنين، تأجيل المدارس فى المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحًا، حفاظًا على سلامة الطلاب.
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