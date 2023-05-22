القاهرة الإخبارية: انقطاع التيار الكهربائى عن محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول محلى فى زابوريجيا، إن التيار الكهربائى انقطع بالكامل عن المحطة النووية، مشيراً إلى تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية، بحسب القناة الإخبارية.

وأضاف المسؤول، أن العمل ما زال جارياً منذ صباح الإثنين لاستعادة الكهرباء فى المدينة.

