بعد وعود بايدن.. هل تغير «إف 16» قواعد الحرب فى أوكرانيا؟

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول مساعى أوكرانيا على مقاتلات "إف 16"، وأثر ذلك على مجريات الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن دعم واشنطن لكييف، وتقديم برامج الطيارين الأوكرانيين.





وأشار التقرير إلى أن بايدن أبدى استعدادًا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بالمقاتلات، وهو ما يأتى بالتزامن مع مساع بريطانية لتأسيس تحالف يمنح كييف مقاتلات "التنين". على الجانب الآخر، قوبلت هذه الخطوة برفض وتنديد روسى، التى رفضت مساعى الغرب لتزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16"، حيث أبدت موسكو مخاوف بشأن استخدام أوكرانيا طائرات الـ "إف 16" لضرب أهداف بالعمق الروسى. وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، تعد طائرات "إف 16" أكثر المقاتلات استخدامًا فى العالم، إذ تعد المقاتلة القادرة على على تنفيذ مهام الدفاع الجوى والتشويش على رادارات العدو، لذا تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها عبر مقاتلات "إف 16". فيما تقول كييف إن المقاتلات الحديثة تساعد على تأمين تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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