كييف: موسكو شنت هجوما خلال الليل على مدينة دنيبرو

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤولون أوكرانيون، أن روسيا شنت هجوما جويا على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، فيما أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات. يشار إلى أنه مع اقتراب موعد هجوم أوكرانى مضاد، استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر بعد توقف دام قرابة شهرين.

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