الخارجية الفلسطينية تدين اغتيال الاحتلال لـ 3 أشخاص فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، والذى أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وعدد آخرين من الجرحى بينهم حالة خطيرة.





واعتبرت الوزارة، فى بيان، أن هذه الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومى بحق أبناء الشعب الفلسطينى بغطاء المستوى السياسى الإسرائيلى وموافقته. وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلة إنها ستتابع هذه الجريمة مع الجنائية الدولية، مطالبة المدعى العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع فى تحقيقاته دون أى تردد، وصولا إلى محاسبة القتلة ومحاكمتهم.

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