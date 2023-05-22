العالم اليوم - الجيش الأوكراني: استهداف "دنيبرو" بـ16 صاروخا و20 مسيرة

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأوكراني: استهداف "دنيبرو" بـ16 صاروخا و20 مسيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 مايو 2023 11:20 صباحاً - قال الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية استهدفت مدينة دنيبرو الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا بـ16 صاروخا و20 مسيّرة هجومية.

ووفق ما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك أن الهجمات نُفّذت على الجنود والبنى التحتية "بواسطة مجموعة من الصواريخ والمسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد".

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن قواتها دمّرت جميع المسيّرات و4 صواريخ كروز.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت، في وقت سابق من صباح الاثنين، أن قواتها تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية و4 صواريخ كروز كانت تستهدف مدينة دنيبرو.

وجاء في بيان سابق للجيش الأوكراني، نشر في صباحا أنه "خلال فجر اليوم (الاثنين) شن الجيش الروسية هجمة صاروخية وجوية ضخمة سيتم نشر المعلومات بمجرد تحديثها".

وأضاف البيان أنه "خلال اليوم الماضي أطلق الروس 6 صواريخ وشن 52 غارات جوية، 65 هجمات من منظومات صواريخ متعدد الاطلاق، دمرت الهجمات المساكن الخاصة والبنى التحتية المدنية وألحقت الضرر بها.

وجاء في البيان أنه تم استهداف المدن الأوكرانية ليمان، وسلوفيانسك، وكوستانتينيفكا، وأن الروس استخدموا مرة أخرى أنظمة دفاع جوي إس-300، وهي ليست أسلحة عالية الدقة "هذا يؤكد مرة أخرى على التكتيكات الإرهابية التي اختار الاتحاد الروسي استخدامها".

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "آر بي سي-أوكرانيا" أنه سُمع حوالي 15 انفجارا في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات بالغارات الجوية.