«القاهرة الإخبارية»: 156 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلى منذ بداية العام

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق، قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنَّ مخيم بلاطة بمدينة نابلس شهد سقوط 3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلى.

وأضافت خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، أنَّ الشهداء الثلاثة هم "فتحى رزق، 30 عامًا، عبدالله يوسف، 24 عامًا، ومحمد زيتون 32 عامًا، كما وصل 6 آخرين إلى المستشفيات بإصابات وجروح خطيرة، فضلًا عن اقتحام قوات الاحتلال للمخيمات أسفر عن إصابة البعض بالاختناق.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من أحياء متفرقة بمدينة جنين، وفجّرت منزلًا يعود لعائلة "أبو شلال" ولم يسفر عن سقوط إصابات، وأشارت إلى أنَّ عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع منذ بداية العام الجارى إلى 156 شهيدًا بينهم 26 طفلًا.