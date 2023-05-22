أوكرانيا: سلاح الجو نفذ 21 ضربة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن سلاح الجو الأوكرانى نفذ 14 ضربة على مجموعات روسية، بالإضافة إلى سبع ضربات، استهدفت 8 أنظمة دفاع جوى روسية فى أخر 24 ساعة.





وذكرت الهيئة، فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الإثنين، "أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت نظام الدفاع الجوى وعددا من الأهداف المهمة الأخرى بالصواريخ وقوات المدفعية، كما تم تدمير ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار بمختلف أنواعها وخمس طائرات مسيرة هجومية، وقصفت القوات الصاروخية والمدفعية خمس مجموعات للروس ومستودعين للذخيرة وثلاث منشآت مدفعية فى مواقع إطلاق النار ونقطتى قيادة وتحكم ومحطة حرب إلكترونية ونظام دفاع جوى".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسى أطلق، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 صواريخ ونفذ 52 غارة جوية وشن 65 هجومًا باستخدام المدفعية الثقيلة وتعرضت المبانى السكنية الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية لأضرار ودمار.

وأضاف البيان "عند قصف مدن أوكرانية مثل ليمان وسلوفيانسك وكوستيانتينيفكا، استخدم الروس مجددا صواريخ إس 300 التى لا تعتبر أسلحة عالية الدقة وهذا يؤكد مرة أخرى التكتيكات التى يتبعها الجيش الروسى".

وحذرت الهيئة من أن المزيد من الضربات الصاروخية والجوية الروسية من المرجح أن تستهدف كامل أراضى أوكرانيا فى الأيام المقبلة.