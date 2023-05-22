نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والتى كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذى أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى بينهم حالة خطيرة.

واعتبرت، أن هذه الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومى بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسى الإسرائيلي.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وشددت، أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعى العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع فى تحقيقاته دون أى تردد وصولاً لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.