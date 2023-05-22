جدة - نرمين السيد - وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والتى كان آخرها اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، الذى أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وعدد آخر من الجرحى بينهم حالة خطيرة.
واعتبرت، أن هذه الجرائم التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومى بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسى الإسرائيلي.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وتطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وشددت، أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعى العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع فى تحقيقاته دون أى تردد وصولاً لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للجنائية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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