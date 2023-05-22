جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية فى كييف، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت مدينة دنيبرو بـ 16 صاروخًا و20 طائرة مسيرة، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن سلاح الجو الأوكرانى نفذ 14 ضربة على مجموعات روسية، بالإضافة إلى سبع ضربات، استهدفت 8 أنظمة دفاع جوى روسية فى أخر 24 ساعة. "أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت نظام الدفاع الجوى وعددا من الأهداف المهمة الأخرى بالصواريخ وقوات المدفعية، كما تم تدمير ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار بمختلف أنواعها وخمس طائرات مسيرة هجومية، وقصفت القوات الصاروخية والمدفعية خمس مجموعات للروس ومستودعين للذخيرة وثلاث منشآت مدفعية فى مواقع إطلاق النار ونقطتى قيادة وتحكم ومحطة حرب إلكترونية ونظام دفاع جوى". وأشار البيان إلى أن الجيش الروسى أطلق، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 صواريخ ونفذ 52 غارة جوية وشن 65 هجومًا باستخدام المدفعية الثقيلة وتعرضت المبانى السكنية الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية لأضرار ودمار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كييف: القوات الروسية استهدفت مدينة دنيبرو بـ 16 صاروخا و20 مسيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.