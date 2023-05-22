محكمة يابانية تقرر إخضاع منفذ الهجوم على رئيس الوزراء للتقييم النفسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين، أن المتهم سيخضع للتقييم النفسى المستمر حتى بداية سبتمبر المقبل، وذلك للوقوف على إمكانية تحميله المسؤولية الإجرامية للهجوم.

وكان شخص "24 عاما" ألقى ما يعتقد أنه عبوة ناسفة بالقرب من رئيس الوزراء خلال مشاركته فى حدث انتخابى الشهر الماضي، وألقت السلطات القبض على المتهم فورا وأصدرت لاحقا مذكرة باحتجازه.