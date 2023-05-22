روسيا: أمريكا أخضعت دول مجموعة السبع لسياستها الخاصة

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف - إن موقف واشنطن إزاء تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف 16" وموافقتها على استهداف شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الغربية يثبت عدم اهتمامها بالسلام، مشددا على أن استهداف القرم سيعد هجوما مباشرا على الأراضى الروسية وسيتم اتخاذ إجراءات الرد عليه.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيباشرون تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16".
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