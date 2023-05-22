رئيس فاجنر: قواتنا ستغادر باخموت من 25 مايو إلى أول يونيو

وأعلنت روسيا وفق بيان سابق للكرملين، السيطرة بالكامل على المدينة، أول أمس السبت، فيما تضاربت التصريحات الأوكرانية بشأن خسارة المدينة المهمة فى الحرب.
ونقلت "رويترز"، أمس الأحد، عن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى: "على ما يبدو خسرنا مدينة باخموت لصالح روسيا".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت المدينة لا تزال تحت سيطرة كييف، قال زيلينسكى: "أعتقد لا".
وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكرانى، إن زيلينسكى لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على باخموت.
وكتب سيرجى نيكيفوروف على "فيسبوك": "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت.. وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".
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