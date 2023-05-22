ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى: لا نفكر فى فك الارتباط مع الصين

جدة - نرمين السيد - وأشار قادة مجموعة السبع إلى أنهم يتبنون نهجا مشتركا فى التعامل مع الصين من خلال السعى إلى "تقليل مخاطر.. لا قطع" التفاعل الاقتصادى مع الصين التى توصف بأنها مصنع العالم.

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