أطباء السودان: ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات إلى 863 و3531 جريحا

جدة - نرمين السيد - كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش السودانى والدعم السريع، منتصف أبريل الماضى، إلى 863 ضحية والإصابات إلى 3531.





وذكرت النقابة فى تقريرها اليومى، بشأن الاشتباكات، والذى نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة فى الحصر، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمنى بالبلاد. وشهد السودان منذ 15 أبريل الماضى، اشتباكات دامية بين الجيش السودانى والدعم السريع، سقط فيها العديد من المدنيين، بسبب تركز أغلب المعارك وسط المدن. وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، أمس الأحد، توقيع ممثلى الجيش السودانى والدعم السريع فى جدة، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.

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